'Stel invoeren betaald parkeren uit’, handtekeningen tegen parkeerplan in Veere stromen binnen

De gemeente Veere voert dit jaar vanaf april betaald parkeren in voor de gehele kust, te beginnen met Domburg, Veere en Zoutelande. De gemeenteraad ging daar eind vorig jaar met een krappe meerderheid mee akkoord. Van de kant van de verschillende Stads- en Dorpsraden en ondernemersverenigingen werd geprotesteerd tegen het invoeren en ook gevraagd om uitstel.



In Domburg en Veere moet er al jaren betaald worden maar die tarieven veranderen. In de kernen Dishoek, Vrouwenpolder en Westkapelle wordt het betaald parkeren waarschijnlijk in 2022 ingevoerd. De gemeente voert het langs de gehele kust in omdat ze vindt dat op deze manier ook de dagtoeristen bijdragen aan de toeristische voorzieningen.



Volgens de petitie is er in de gemeente geen parkeerprobleem, maar wordt die zo juist gecreëerd. Ook vinden de opstellers ‘het invoeren van betaald parkeren weer een extra belasting, na de absurde verhoging van de toeristenbelasting, voor verblijfstoeristen is waarvan deze gemeente zo afhankelijk is en zijn welvaart aan te danken heeft’.