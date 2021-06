Stekjes over? Kom ze ruilen in Lorrie’s Plantenbieb aan de Singel

Studenten HZ: er is veel mogelijk in het station van Middelburg

10 juni MIDDELBURG - Iedereen kan wel leuke dingen bedenken die je in het station van Middelburg kunt doen nadat het is gerenoveerd. Maar kúnnen ze ook echt? Technisch gesproken dan. Studenten bouwkunde van de HZ hebben het gebouw bekeken, opgemeten, onderzocht en er hun fantasie op losgelaten. Conclusie: ja, er is echt veel mogelijk in het station.