Steekpartij in Vlissingen: man (45) lichtgewond

De Vlissinger werd in de Paul Krugerstraat onderzocht door ambulancepersoneel, maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis. De 50-jarige verdachte is opgesloten in een politiecel en wordt vandaag verhoord. Agenten hebben in de Paul Krugerstraat een aangifte opgenomen en een getuige gesproken. De Vlissinger en de verdachte zijn bekenden van elkaar. De aanleiding voor het incident was mogelijk een woordenwisseling die de twee kort daarvoor met elkaar hadden. Het slachtoffer werd naar eigen zeggen aangevallen met een scherp voorwerp.