Stationsmanager Hans Klaassen treint met kerstkoor zingend langs Zeeuwse stations

Kerken in Middelburg openen levende kerststal

20 december MIDDELBURG - In de beschutting van het Hofje Onder den Toren in Middelburg is dit weekeinde een levende kerststal te bewonderen. Jarenlang was er een levende kerststal achter de Hofpleinkerk, maar die kerk wordt niet meer gebruikt. De kerststal staat nu daarom in het Hofje, waar de Nieuwe Kerkgemeente en de Gasthuiskerk samen gebruik van maken.