Stationsbrug Middelburg wordt teruggeplaatst, werkzaamheden live te volgen

29 maart MIDDELBURG - De hulpdiensten zijn zondagochtend massaal uitgerukt omdat in Middelburg een klein jacht gezonken zou zijn. Het was niet duidelijk of het schip aangemeerd of varende was, en of er mensen aan boord waren. De brandweerduikers zochten met man en macht naar het verdwenen schip, maar konden niets vinden. Iets na 15.00 uur werd de zoekactie gestaakt.