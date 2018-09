Stationsbrug Middelburg tot volgend jaar zomer weg

MIDDELBURG - De opknapbeurt van de Stationsbrug in Middelburg, waarin de gevaarlijke stof chroom-6 is gevonden, gaat zeker vijf maanden langer duren. Dat betekent dat de brug vanaf 24 september tot zeker halverwege de zomer van 2019 weg is en de kosten oplopen.

De renovatie van de Stationsbrug staat nu voor 2,1 miljoen euro in de boeken. De klus gaat veel duurder uitvallen. 'Hoeveel langer de werkzaamheden zullen duren en hoeveel meerkosten er zijn, zal de komende weken duidelijker worden", schrijft het dagelijks provinciebestuur in een brief aan Provinciale Staten.

Gevaarlijk

Aannemer Hollandia in Krimpen aan de IJssel moet een werkwijze ontwikkelen die niet gevaarlijk is voor mens en omgeving, aldus de brief. 'De langere doorlooptijd betekent ook dat de tijdelijke maatregelen (noodbrug, omleggen busvervoer, etc) langer nodig zijn en tot meerkosten zullen leiden.'

De provincie werd vorige week onaangenaam verrast door de problematiek. Het vermoeden dat er chroom-6 - de gevreesde stof die vooral bij Defensie flink wat werknemers ernstig ziek heeft gemaakt - in de brug zou zitten, was er al afgelopen voorjaar. Via laboratoriumonderzoek werd pas in augustus duidelijk hoeveel er van de stof zit in de verflagen van de Stationsbrug.

Vijf tot acht maanden

Een eerste inventarisatie van de aannemer leidde donderdag 6 september tot de vaststelling dat de renovatie ten minste vijf tot acht maanden langer gaat duren. De vondst van chroom-6 is die avond meteen meegedeeld tijdens een openbare informatieavond. Zolang er niet aan de brug gewerkt wordt, levert de chroom-6 overigens geen gevaar op voor de omgeving.

Het provinciebestuur heeft deze week andere scenario's voor de renovatie onderzocht. Het werk stoppen of uitstellen bleek geen optie. Niet alleen zou het geld voor de voorbereidende werkzaamheden dan zijn weggegooid, er zou later ook een nieuwe aanbesteding moeten komen. De provincie houdt vanwege zijn kennis en expertise liever de huidige aannemer aan boord.

Duurder

De keuze om een nieuwe brug te ontwerpen is ook van tafel gegaan. Dat zou een proces van jaren zijn en veel duurder uitpakken dan een renovatie. Dan nog zou de oude brug zorgvuldig moeten worden gesloopt. Bovendien is de opknapbeurt dringend nodig, omdat de betrouwbaarheid van de brug anders in het geding komt.

Vanaf 24 september is de brug afgesloten. Hij wordt opgeknapt in Krimpen aan de IJssel. Voetgangers kunnen over een speciale loopbrug, fietsers moeten over de nabijgelegen Schroebrug. Bij de Loskade komt een tijdelijk station voor de Walcherse bussen. Dit gaat langer duren, ten minste tot augustus 2019. Er wordt nog gekeken naar de openingstijden, omdat het werk nu ook zal plaatsvinden tijdens het vaarseizoen.