Statenvragen over oververhitte woningmarkt in Zeeland

In een brief aan GS vragen fractieleden Rinus van ’t Westeinde en Jeffrey Oudeman of de provincie zich herkent in de kritiek van de Terneuzense makelaar Hendrik van Hoeve. De voorzitter van de NVM Zeeland verwijt het provinciebestuur te laat ingrijpen op de Zeeuwse woningmarkt. De fractie stelt dat prognoses niet langer het juiste of in ieder geval niet het enige instrument zijn om woningbouwbehoeftes te bepalen. Ook vinden de vragenstellers dat de provincie uit moet gaan van een fors groeiscenario, vanwege de behoefte aan arbeidskrachten en de ‘bewezen aantrekkelijkheid’ van Zeeland. De CDA’ers willen weten wat het college doet om gemeenten te ondersteunen bij het vinden van voldoende en geschikte huisvesting voor arbeidsmigranten en expats.