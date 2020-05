Statenfractie ChristenUnie: steun personeel sociale ondernemingen in coronacrisis

Jongeren krijgen hardste financiële klap in corona-cri­sis: Mellanie raakte haar bijbaan kwijt

19:28 MIDDELBURG - Vooral jongeren zijn slachtoffer van de corona-crisis. Zij maken sinds medio maart minder betaalde uren. Mellanie Hoogerland (20) uit Middelburg bijvoorbeeld raakte haar baan als receptioniste en shopmedewerker aan de HZ in Vlissingen kwijt. Ook Heather Thomaes verloor haar baan in de Bressiaanse horeca, maar kon gelukkig aan de slag in het familiebedrijf in granen, zaden en peulvruchten. Want daar was het extra druk.