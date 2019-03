Staten vieren uitbundig Nationale Complimentendag

De Blauwe Vlag mag uit: Vlissingse strandru­zie is voorbij

14:53 VLISSINGEN - De Blauwe Vlag mag uit. Aan drie jaar ruzie over de stranden van Vlissingen is een eind gekomen. Er zijn deze zomer strandwachten op het Nollestrand en Badstrand. Daar is Vlissingens eigen Albert Dijkstra niet bij. Maar de gemeente Vlissingen heeft de gewenste bezuiniging op strandbeheer (bijna) binnen.