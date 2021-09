Startsein voor bouw nieuw pand innovatieve bedrijven op Vlissingse Kenniswerf

monnikenwerk Speuren naar vrede in Vlissingen

11 september VLISSINGEN - Kinderen die aan de kust huppelen, kuilen graven, in de golven springen en plakkerig zijn na het eten van een ijsje. Dat is vrij zijn. Aan het begin van de eerste schoolweek werd het mooi weer. Ik ging naar Vlissingen om me in te beelden dat ik een zevenjarige was.