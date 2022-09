Startsein herstel Machinefabriek tijdens bijeenkomst over stand van zaken Scheldekwartier

Eind volgend jaar moet het industriële monument aan het Dok klaar zijn om onderdak te bieden aan in elk geval een parkeergarage. Of er ook een school, sportzalen, culturele voorzieningen (Panorama Walcheren, poppodium de Piek, theatergezelschap Zeeuwse Komedie) en/of woningen in het gebouw worden gehuisvest, moet de komende jaren duidelijk worden. Als het aan de vertrekkende projectleider Hans van Houdt, zijn opvolger Jeffrey Beenhouwer en de nieuwe wethouder Sal Cracau ligt, is de Machinefabriek over ‘twaalf tot veertien maanden’ klaar voor een nieuw leven als kloppend hart van het Scheldekwartier.