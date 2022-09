Start serie ‘Toppianisten in de Zeeuwse Concertzaal’

Walcheren voor Lotgenoten zamelt geld in voor verwendag. ‘Hier is elke euro, elke cent, enorm op z’n plek’

MIDDELBURG - De nootjes, kazen, flessen sap en kalebassen staan keurig uitgestald op de houten kraam in winkelcentrum Tref. Het is een spontane actie van Walcheren voor Lotgenoten. Met de verkoop van deze spullen hopen ze nog wat extra centjes binnen te halen om de verwendag mogelijk te maken voor kinderen waarvan een ouder is getroffen door kanker.

