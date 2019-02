Stankoverlast tussen Vlissingen en Goes: ‘Het stinkt naar rotte eieren’

Nieuwe kerkelijke gemeente op Noord-Walcheren

15:05 SEROOSKERKE - Een groep kerkgangers van de Protestantse Kerk Nederland wil op Noord-Walcheren een Gereformeerde Bondsgemeente binnen de PKN opzetten. De gemeente-in-wording wordt per 1 maart gevormd. De verwachting is dat de eerste dienst in april gehouden wordt in de Petruskerk in Serooskerke.