Stank Middelburg en Arnemuiden onschadelijk, bron nog onbekend

Hennepkwekerij opgerold in Middelburg; twee mannen aangehouden

8 november MIDDELBURG - In een woning aan de Roozenburglaan in Middelburg is woensdagochtend een hennepkwekerij gevonden. De plantage bestond uit bijna 200 planten. In het huis werd illegaal stroom afgetapt. Twee mannen zijn aangehouden.