Stamgast Monty: ‘Als de kroegen weer open gaan, stap ik als eerste naar binnen’

Zij strijden samen met 17.000 anderen tegen Shell. ‘Wij scheiden afval, Shell blijft maar boren’

26 november MIDDELBURG - Met 17.000 mede-eisers staat Milieudefensie op dinsdag 1 december in de rechtbank tegenover Shell. De eis is dat het concern 45 procent minder CO2 uitstoot in 2030. De Middelburgers Marianne Golsteijn en Riet Beukert zijn mede-eiser en steunen de rechtszaak.