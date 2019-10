Stakende leraren voeren op 6 november samen actie in Vlissingen

VLISSINGEN - Stakende leerkrachten van Walcherse basisscholen voeren op woensdag 6 november actie in multifunctioneel centrum De Combinatie in Vlissingen.

De manifestatie in Vlissingen is een initiatief van vier schooldirecteuren van de Walcherse scholenkoepel Onze Wijs, en is onderdeel van de landelijke stakingsdag voor het basis- en voortgezet onderwijs. De onderwijsbonden kondigden de staking voor het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs begin vorige week aan. Ze willen geld voor hogere salarissen, lagere werkdruk en de aanpak van het lerarentekort.

Zorgen

,,We zien dat de kinderen de dupe zijn van het lerarentekort. Onze scholen hebben veel moeite om de formatie rond te krijgen: we kunnen maar ternauwernood genoeg mensen voor de klas krijgen”, zegt Jeanette van Loo, directeur van de Ichtusschool en Het Vlot in Vlissingen. ,,We maken ons zorgen om de toekomst. Het gaat niet om meer salaris, maar om meer kwaliteit voor het onderwijs.” Onze Wijs is één van de weinige schoolbesturen die stakende leraren doorbetalen op de stakingsdag. Van Loo: ,,Daar is bewust voor gekozen, als signaal naar Den Haag.”

De directeuren roepen leraren op hun persoonlijke motivatie om te staken op papier te zetten of te mailen. ,,Deze boodschappen zullen we delen via sociale media.” Eén van de leerkrachten heeft een lied geschreven, dat tijdens de manifestatie gezongen wordt. ,,We hopen dat er zoveel leerkrachten komen, dat we uit het gebouw barsten.”

Op Walcheren gaat het overgrote deel van de basisscholen dicht. Ook op de Bevelanden, Schouwen-Duiveland en in Zeeuws-Vlaanderen staken leraren.