Stadsraad: Winkelen in Domburg is onveilig, maak centrum autoluw door nieuwe randweg

Mondriaans’ kerk van Zoutelande blikvanger in Laren

20:00 LAREN - De kerk van Zoutelande schittert in museum Singer Laren. Het schilderij Zon, kerk in Zeeland van Piet Mondriaan is dé blikvanger van de tentoonstelling Spiegel van de ziel: Toorop tot Mondriaan, die gisteren voor het publiek de deuren opende.