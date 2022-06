Stadsraad Veere vreest aantasting leefbaarheid door appartemententen vrij te geven voor toeristische verhuur

Met video Middelburg en Terneuzen hebben nu winkels waar geld gepind en gestort kan worden

MIDDELBURG - Ina van der Zwaag is blij dat er sinds donderdag een Geldmaatwinkel aan de Markt in Middelburg zit. Zij organiseert wekelijks de brocantemarkt in Middelburg en vanaf nu kan ze in die winkel haar geld afstorten. Daar staan namelijk zes speciale pinautomaten die ook papiergeld in kunnen nemen en er is een sealbagautomaat.

