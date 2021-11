Stadshaven Vlissingen is perfecte ‘wintercamping’ voor pleziervaarders

De bezettingsgraad van de in augustus geopende stadshaven in het Vlissingse Dok valt de voorzitter van de Vereniging voor Watertoerisme Schelde, die de passantenhaven exploiteert, zeker niet tegen. Het is nu in november redelijk rustig, maar Cracau heeft goede hoop dat de steigers van de passantenhaven eind dit jaar redelijk bezet zijn. ,,Net als kamperen in de winter is ook een vaartochtje in de winter de laatste jaren populairder geworden. Een trend die ik al jaren zie. Of we daar dit jaar in Vlissingen ook al van profiteren, is koffiedik kijken. Maar veel mensen vinden het fantastisch om tijdens de kerstdagen of de jaarwisseling in een haven midden in de stad te liggen en aan boord onder de wol te kruipen.”