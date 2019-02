Stadscamping Zeeland trekt camperaars met geneugten Middelburg én rust en ruimte

Sieraden gevonden in brandgang Middelburg

14:20 MIDDELBURG - In een brandgang achter een woning aan de Stadhouderslaan in Middelburg zijn vrijdag sieraden gevonden. De bewoner die ze gevonden heeft, schakelde de politie in. Die is nu op zoek naar de eigenaren van de sieraden, meldt de politie. Bij de sieraden zit ook een veteranenspeld. Wie de sieraden herkent, kan contact opnemen met de politie via 0900-8844.