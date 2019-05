Stadsbeiaardier eert broedende slechtvalken met speciale nummers

Middelburg­se rapper Qube heeft de goede flow te pakken

6 mei MIDDELBURG - Winnaar van de Zeeuwse Belofte, vier singles in de startblokken, een band in de steigers. De Middelburgse rapper en dichter Qube zit in een positieve flow. ,,Volgend jaar wil ik meedoen aan de Popronde.”