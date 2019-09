‘Staatssecretaris moet Tweede Kamer snel bijpraten over plannen marinierskazerne’

De aanbesteding voor bouw van de kazerne is door Visser naar de zomer van volgend jaar doorgeschoven. Opnieuw uitstel van die datum moet worden voorkomen, benadrukken de gemeente Vlissingen, de provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen deze week in een brief. De Vlissingse wethouder Albert Vader liet vandaag weten dat de Zeeuwse overheden zich gesterkt voelen door een brandbrief van de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan de Tweede Kamer.