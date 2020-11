Staatssecretaris ‘geëerd’ met straatnaam bij Vlissings bedrijventerrein

19 katten uit vervuilde Walcherse woning gehaald: ‘Dit gaat ons niet in de koude kleren zitten’

30 oktober MIDDELBURG - Maar liefst 19 katten zijn donderdag uit een zwaar vervuilde woning op Walcheren gehaald. Dat meldt Stichting Dierenwelzijn Walcheren in een post op Facebook. ‘Dit gaat ons echt niet in de koude kleren zitten. Maar we weten gelukkig dat de dieren nu een beter leven tegemoet gaan en we hopen dat de bewoners de hulp krijgen die ze nodig hebben.’