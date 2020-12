Spullen van Souburgse scholen staan klaar voor de verhuizers

Kersttas­sen vol warme sjaals en waardering bij de loopplan­ken van de zeeschepen

13 december VLISSINGEN - Dozen vol wollen sjaals en mutsen van de breisters uit de Sint Jacobskerk, flessen shampoo en deodorant, bonbons, pinda's en meer zijn zondag over 550 kersttassen verdeeld bij de Mission to Seafarers in Vlissingen-Oost. Vanaf maandag kunnen de zeevarenden de pakketjes verwachten bij de gangways van hun schepen in de Vlissingse havens.