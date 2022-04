Spriengefestival brengt Vlissingen drie dagen muziek ‘Oh, wat leuk, is dit een poppodium’

MET VIDEO Veel schade door uitslaande brand in voormalig restaurant Wok van Walcheren in Koudekerke

KOUDEKERKE - In voormalig restaurant de Wok van Walcheren aan de Zwaanweg in Koudekerke heeft vrijdagavond een uitslaande brand gewoed. Die brak rond 20.15 uur uit. De brandweer had het vuur pas ver na middernacht onder controle. Het restaurant is op dit moment niet in gebruik, maar wordt verbouwd. Er waren geen personen aanwezig.

23 april