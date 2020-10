Spotprent Donald ‘Duck’ Trump siert vervallen Britannia

PvdA/GL wil weten hoeveel Veerenaren in financiële problemen zitten

20 oktober DOMBURG - Hoeveel mensen in de gemeente Veere hebben te maken met problematische schulden? Die vraagt stelt de fractie van de PvdA/GL aan het dagelijks bestuur. Ze wijst erop dat in een gemeente als Den Haag goede resultaten worden bereikt met een speciale regeling om de schulden te saneren. Ze is dan ook benieuwd of het college ook plannen heeft om zo’n regeling voor Veere in het leven te roepen.