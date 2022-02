Sporthal Baskensburg zit al anderhalf jaar zonder kantine: ‘Wij gaan voortaan naar Middelburg’

Kjeld Francke, Thomas Pagé en Thijn Robben bekijken de derby tussen korfbalclubs Ondo en Fortis vanaf de tribune met een blikje bier in de hand. Zelf meegenomen, want ze komen uit de omgeving en weten intussen wel dat er bij de Vlissingse sportkantine niets te halen valt. ,,Wij hebben hier vanmiddag zelf gespeeld en zijn blijven hangen. Dan is het fijn als er iets te eten of te drinken verkrijgbaar is. Maar omdat dat niet kan, hebben we er zelf maar voor gezorgd.”