Sportcafé blijft voorlopig kloppend hart van Baskensburg

Onder minder frequente bezoekers deden tot voor kort verhalen de ronde dat het sportcafé - de titel die de kantine sinds eind vorige eeuw heeft - nog immer was gesloten. ,,Gelukkig niet". zegt voorzitter Marco van der Meule van korfbalvereniging Seolto. ,,Het was toch wel balen dat we anderhalf jaar zonder kantine zaten, eerst door corona en vervolgens omdat er geen beheerder was. Het is toch wat armoedig als je tegenstanders uit bijvoorbeeld Rotterdam moet laten weten dat ze zelf maar iets mee moeten nemen als ze wat willen drinken en eten.” Sinds eind april vorig jaar - ‘net na Pasen’ - zorgt beheerder Martin Kauffman dat sporters én kijkers weer gastvrij worden onthaald in het café van dé sporthal van Vlissingen.