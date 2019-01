Sport Lab als clubhuis voor de Zeeuwse duursporter

VIDEO Routebord­je mountainbi­kers in beton gegoten

12 januari De aanleg van de mountainbikeroute over Walcheren is in volle gang. Rond sportpark Zeelandia in Middelburg is zaterdag gestart met het verstevigen van de paden. Vanwege eerdere vernielingen zijn de paaltjes met routebordjes in beton gestort. Het parcours moet in mei gebruiksklaar zijn.