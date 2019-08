Spoken word krijgt Zeeuws podium in De Drvkkery

De hierboven geciteerde definitie komt van Babs Gons, uit haar boek Hardop, over spoken word in Nederland. Zij wordt zelf gezien als ‘la grande dame’ van deze kunstvorm in ons land. Gons omschrijft spoken word verder als ‘de kunst om woorden van het papier te halen en tot leven te wekken. Spoken word is bam, in your face. Direct, verstaanbaar, gericht op het publiek, op de toehoorders’.