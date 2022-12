Speeltuin is er nog niet, maar vereniging houdt alvast speeldag in binnenstad Vlissingen

‘De jongen van de Lange Jan’, een omvangrij­ke muzikale kerstvoor­stel­ling over Middelburg

De 150ste voorstelling van het Middelburgs Theater is een megaproductie geworden. Het minitheater is zelfs ‘verbouwd’ om een toneeluitvoering van ‘De jongen van de Lange Jan’ mogelijk te maken. De voorste rij stoelen is weggehaald om het podium een meter uit te breiden. Het stuk gaat zaterdagavond in première en is nog te zien tot en met zondag 15 januari.

8 december