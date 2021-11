Speeltuin De Oude Stad heeft dringend vrijwilligers nodig om doorstart te kunnen maken

Uit gesprekken die zijn gevoerd met buurtbewoners is gebleken dat er behoefte is aan een speelvoorziening, staat te lezen in een brief. Maar om de speeltuin, die al anderhalf jaar dicht is, draaiende te houden zijn wel voldoende vrijwilligers nodig. Voor in het bestuur, maar ook om het gras te maaien, toezicht te houden en bijvoorbeeld het hek te sluiten. De gemeente belegt daarvoor dinsdagavond 23 november een bijeenkomst, al dan niet online.