Speelstad wordt Digistad met speurtochten, stokbrood van de barbecue en hutten in je achtertuin

De tien creatieve breinen van de werkgroep die voor deze zomer van zaterdag 1 tot en met zaterdag 8 augustus een virtuele Speelstad neer wil zetten komen met allerlei leuke ideeën, maar lang niet alles kan de veiligheidsnormen van de gemeente Vlissingen doorstaan, vertelt bestuurslid en met ruim dertig jaar ervaring Speelstadveteraan Alex van den Elshout. Gebaseerd op de berenjacht, bedacht om kinderen in hun wijk een corona-veilig opsporingsspel te geven met beren achter de ramen, wordt er voor zes Vlissingse wijken een speurtocht uitgezet. ,,Het idee is dat we adressen verzamelen waar we posters voor de ramen mogen hangen die samen een rebus vormen, waarmee per wijk een woord of een zin gemaakt kan worden. Bij honderd verspreide adressen in een wijk kun je meer dan met enkele posters”, zegt Van den Elshout. Goede oplossingen worden beloond met prijzen. Aanmelden kan via facebook.