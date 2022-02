Spar begint buurtsuper in leegstaande Lidl op Pablo Picassoplein Vlissingen: ‘Eindelijk! wij zijn blij, heel blij’

Een groepje omwonenden heeft zich verzameld bij het voormalige Lidlpand. Onderwerp van gesprek is - voor de zoveelste keer - het leegstaande winkelpand. Al jaren is dat een doorn in het oog van de bewoners van wijk Middengebied, want het gemis van een buurtsuper is pijnlijk. Maar de toon van het gesprek is nu positiever dan voorheen. En dat komt niet alleen door het winterzonnetje.