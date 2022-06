Spannende eindstrijd in textielrace: ‘We willen wel dat schoolreisje winnen’

Lichtwach­ters­huis­je hoort bij verhaal van de Slag om de Schelde. ‘Niet openbaar verkopen’

DISHOEK - Het historisch belang is belangrijker dan wat extra geld, zo vindt burgemeester Rob van der Zwaag van de gemeente Veere. Daarom probeert hij te voorkomen dat het Rijk de voormalige lichtwachterswoning in Dishoek openbaar verkoopt. Want die woning maakt samen met de tien bunkers die daar nu nog staan deel uit van het laatste slagveld van de Slag om de Schelde.

