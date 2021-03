Soufiane ‘Tiki Taka’ Touzani leert kinderen iets veel belangrijkers dan trucjes met een bal

open podium / video Sigourney Rose haalt inspiratie voor haar nummers uit de kleine dingen in het leven

8 maart In Open Podium stellen we Zeeuwse muzikanten in alle leeftijden voor. En dat niet alleen; we geven ze de kans ook te laten zien en horen wat ze in hun mars hebben. In aflevering 4: zangeres Sigourney Rose uit Vlissingen.