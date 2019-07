Souburgse pokeraar 26e op Open NK Poker: ‘Ik moest een gok wagen met de beste kaarten die ik had’

Al voor de derde keer op rij had Sleypen zich geplaatst voor de Nederlandse pokerfinale. In 2017 werd hij zeventiende en in 2018 twintigste. Dit keer moest hij met een 26e plaats genoegen nemen. En daar is hij ruim tevreden mee. ,,Als je al zo ver komt, dan mag je echt blij zijn!”

Want een plaats in de finale is al een prestatie op zich. Daarvoor moest Sleypen namelijk eerst al de voorrondes doorkomen, waar in totaal wel zo'n 9300 man aan mee deed.

Hij vond het NK van zaterdag een lange zit. ,,We begonnen om 12.30 uur en pas rond 21.00 uur was ik klaar.” Tussendoor was er af en toe een pauze van een kwartier. ,,Maar het is mentaal echt vermoeiend. Want hoe verder je komt, hoe zwaarder het wordt. Daar verkijken mensen zich wel eens op.”

Een speciale tactiek had Sleypen niet. En die kun je op voorhand ook eigenlijk niet bedenken, volgens hem. Het is namelijk altijd maar weer afwachten hoe een wedstrijd verloopt. ,,Je moet eigenlijk vooral proberen de andere spelers te doorzien. Wie speelt er agressief? Wie heeft de beste kaarten?”

Ervaring zegt daarbij lang niet alles. ,,Vooraf was er een ranking met de top vijf van beste spelers opgesteld, maar die lagen er alle vijf al heel snel uit. Het is gewoon een moeilijk te voorspellen spel. Het ligt echt aan de ‘handen’ en kaarten die je krijgt en hoe je daar vervolgens mee omgaat.”

Sleypen kende ongeveer de helft van de andere pokeraars, ze zien elkaar regelmatig bij andere toernooien. Vanwege het grote aantal deelnemers aan de finale werd het spel aan verschillende tafels gespeeld. Iedere ronde weer vielen er spelers af. En uiteindelijk was ook Sleypen zelf aan de beurt. ,,Ik moest een gok wagen met de beste kaarten die ik had.” Dat was niet genoeg en dus lag ook hij uit het spel. ,,Toen viel de spanning wel echt van me af. Pff, even alles eruit.”

Martin van Meel uit Langeweg (Noord-Brabant) won uiteindelijk het NK. “We vinden het voor elkaar echt jammer als je afvalt en we zijn echt blij voor elkaar als je wint”, zegt Sleypen. ,,Er is geen haat en nijd onderling.”