Souburgse muziekvereniging viert 100 jarig bestaan met muzikale tijdreis in CCXL

Corona heeft het afgelopen jaar al veel roet in het eten gegooid bij de Souburgse muzikanten. En dat nota bene in het jaar dat ze hun 100-jarig jubileum groots wilden vieren. De ene na de andere activiteit werd verplaatst en in de eerste helft van het jaar zat samen repeteren er ook niet in. Wat zaterdag eigenlijk het slotconcert van een feestjaar had moeten worden, is nu meer de opening geworden.