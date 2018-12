Souburgse kerstbomen uit winkelstraat gestolen en in de fik gestoken

Het is voor het derde jaar dat de winkeliers in Souburg kerstbomen neerzetten in de winkelstraten. Dat ging altijd goed. Tot dit jaar. Binnen een week zijn vijftien van de 65 bomen verdwenen. Op de camerabeelden is te zien hoe iemand op een scooter komt aanrijden en de tiewraps waarmee de bomen zijn vastgemaakt aan een lantaarnpaal doorknipt. Vier van de bomen zijn later in brand gestoken.

De ondernemersvereniging is voor 250 euro gedupeerd. ,,De ondernemers kunnen toch al steeds minder doen omdat alles duurder wordt. Dan is het niet leuk als er mensen zijn die denken hier even een gratis kerstboom te komen halen. Sommige winkeliers hadden de boom ook aangekleed. In de grote steden gaat het van de grote hoop, maar hier is het toch gewoon schrapen. Je gaat je ook afvragen, moeten we dit volgend jaar nog wel doen? Dat is jammer, want de bomen zorgen voor een gezellig sfeertje op het dorp.”