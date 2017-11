Souburgs festival Soe-Grub schenkt KiKa 1500 euro

video Etty Hillesum is de Grootste Middelburger Aller Tijden

12:40 MIDDELBURG – Etty Hillesum is de Grootste Middelburger Aller Tijden. Zij kreeg van lezers van de PZC veruit de meeste stemmen in de verkiezing die was opgezet door het Zeeuws Archief en de PZC.