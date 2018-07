Souburger (63) moet dertig maanden zitten voor kindermisbruik

Tieners kunnen 'losgaan' op alcohol­vrij feest in De Hooizolder in Westkapel­le

25 juli WESTKAPELLE - Kinderen van dertien tot achttien jaar kunnen deze zomer alcoholvrij losgaan in de discotheek. In De Hooizolder in Westkapelle worden alcoholvrije themafeesten gehouden op de vrijdagen 27 juli, 3, 10 en 17 augustus.