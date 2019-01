‘Snorfietser moet helm op en van het fietspad af’

Bewoners over brandstich­ting: ‘Ons zoontje lag daarboven te slapen, zijn raam was al gebarsten’

16 januari MIDDELBURG - De bewoners van het huis in Middelburg waar woensdagmiddag brand woedde zijn erg geschrokken. Terwijl ze nietsvermoedend in de woonkamer zaten, ontstond er vuur bij de keuken. In de kamer daarboven lag hun 3-jarige zoontje te slapen. De politie vermoedt brandstichting en roept getuigen op zich te melden.