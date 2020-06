Snorfietsende Vlissinger betrapt op vierde keer rijden zonder rijbewijs

Agenten zagen de man rond 16.00 uur rijden op zijn snorfiets. Toen hij de politie zag probeerde hij via de stoep te vluchten. Hij werd klemgereden. De man, een 19-jarige Vlissinger, had geen rijbewijs. Hij is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Op het bureau bleek dat het voertuig 40 km/uur had gereden. Het werd ook duidelijk dat de man in 2017 al drie keer aangehouden was voor het rijden zonder rijbewijs. De laatste keer was ook zijn scooter in beslag genomen. Deze keer besloot de officier van justitie opnieuw de snorfiets in beslag te nemen.