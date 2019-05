(Snor)fietsdief aangehouden in Middelburg

Kunste­naars openen galerie in voormalige bank van Aagtekerke

18 mei AAGTEKERKE - De bank is verdwenen uit Aagtekerke, net als de artsenpraktijk die daarna in het bankgebouw zat. Het dorp is nu wel een galerie rijker, in hetzelfde gebouw. Galerie Bank, een samenwerking van zes amateur-kunstenaars.