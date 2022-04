Snelle Vlissingers kunnen goedkoop nachtje boeken in Hotel de Timmerfabriek, zaterdag al bubbels en oesters

Het spiksplinternieuwe, 68 kamers en suites tellende hotel, opent zaterdag 30 april. Vanaf 2 mei tot en met 18 mei kunnen inwoners van de gemeente Vlissingen van maandag tot en met donderdag een kamer boeken voor een vriendelijke kennismakingsprijs, kondigde directeur Michel Kloeg van exploitant Kloeg Collection vrijdag aan. ,,We stellen in de eerste openingsweken op weekdagen zo'n veertig kamers beschikbaar voor mensen die gewoon eens willen kijken hoe de Timmerfabriek is verbouwd. Voor 35 of 45 euro, afhankelijk van de grootte van de kamer of suite, kunnen mensen een nachtje boeken. Ongeveer een kwart van de normale prijs. Ik denk dat ik er de kosten van het ontbijt en personeel net mee dek.”