Snelle ontmanteling oude brug over Het Dok in Vlissingen

Minder wachttijd

Het idee dat een vertrouwd historisch beeld verdwijnt met ontmanteling van de brug is bezijden de waarheid. De brug over de Koningsweg is pas vijftien jaar oud en was immer bedoeld als tijdelijke overkluizing. De nieuwe brug is veel geschikter als verbindingsroute naar de Vlissingse binnenstad. Moest je voor de oude draaibrug ‘zomaar’ een kwartier wachten, de nieuwe hefbrug gaat binnen twee minuten omhoog en omlaag.