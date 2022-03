Snelle Interceptor geeft douane in Vlissingen meer slagkracht in jacht op drugssmokkelaars

VideoVLISSINGEN - In de jacht op drugssmokkelaars beschikt de douane in Vlissingen over een nieuwe boot: de Interceptor. Het vaartuig is uniek in zijn soort.

Als schipper Ed in de Vlissingse Buitenhaven de gashendel opendraait, brullen de twee Volvo-motoren, die per stuk goed zijn voor 440 pk. De Interceptor maakt snelheid en klapt op de golven van de Westerschelde. De snelheidsmeter tikt 55 knopen aan, zo’n 99 kilometer per uur. Binnen een kwartier ligt de douaneboot voor de kust van Hoofdplaat.

Ed weet precies wat de Interceptor in zijn mars heeft. Hij was betrokken bij het ontwerp van de boot, waarvan er in Nederland maar één bestaat. ,,Deze Interceptor is speciaal gemaakt voor de douane. In Rotterdam varen we met Ribs en worden de hoogste golven veroorzaakt door een voorbijvarend binnenvaartschip. Op de Westerschelde hebben we soms te maken met golven van anderhalve of twee meter hoog. De Interceptor heeft daar geen moeite mee. Als je met een Rib hard de bocht in gaat, kan die op enig moment omslaan. De Interceptor is net als een trein op de rails. Die blijft altijd in positie.’’

Volledig scherm Douane-directeur Chris Lohstro (links) en schipper Ed op de Interceptor. © Jan Bos

De bijna elf meter lange aluminium boot is stabiel, snel, wendbaar en voorzien van de nieuwste technieken. Ed noemt de Flir, een camera die van kilometers afstand haarscherpe beelden kan maken. De schipper wijst naar een beeldscherm en drukt op een knop. ,,En zo kunnen we zien of er iets verdachts op de bodem ligt.’’

De Interceptor heeft ook een warmtecamera aan boord, die vooral van pas komt als het donker is. Ed: ,,We kunnen ’s nachts schepen observeren zonder dat de bemanning dat in de gaten heeft. Via de warmtecamera kunnen we bijvoorbeeld zien dat iemand langs het schip afdaalt via een trap.’’

Quote We denken dat het maar een tijdelijke daling is. Het blijft een kwestie van alert zijn Douane-directeur Chris Lohstro over de coke-vangsten in Vlissingen

Snel reageren als er drugs overboord gezet wordt

Douane-directeur Chris Lohstro legt uit dat de Interceptor wordt ingezet bij controles en observaties van boten met een hoog-risico-gehalte. Het gaat dan vooral om zeeschepen, die afkomstig zijn uit Zuid-Amerika en tussen de fruitladingen mogelijk cocaïne meevoeren. ,,Met de Interceptor kunnen we vooral snel reageren als er drugs overboord worden gezet.’’

Om cocaïnesmokkel tegen te gaan, zet de douane in Zeeland verschillende middelen in: mobiele camera’s, een visitatieteam, duikers en x-rayscans. Vorig jaar kwam daar de OED bij, een apparaat waarmee lucht uit containers kan worden gezogen zonder dat de deuren opengemaakt hoeven te worden. ,,In Vlissingen heeft dat nog niet tot drugsvangsten geleid, maar in Rotterdam wel’’, zegt Lohstro.

Vlissingen lijkt minder populair bij smokkelaars

De Interceptor geeft de douane in Zeeland nog meer slagkracht en daar is Chris Lohstro blij mee. Ook nu het lijkt alsof Vlissingen minder populair is bij drugssmokkelaars dan een paar jaar terug. Het aantal onderscheppingen in de Zeeuwse haven is spectaculair gedaald: van 7000 kilo in 2020 naar 250 kilogram in 2021.

,,Honderd procent zeker weten we het niet, maar we hebben sterk het vermoeden dat dat twee redenen heeft’’, vertelt Lohstro. ,,Als douane voeren we méér en betere controles uit, en dat maakt Vlissingen onaantrekkelijker. Verder is het zo dat verschillende politieonderzoeken hebben geleid tot de aanhouding van meerdere havenmedewerkers. Dat is voor criminele organisaties een klap. Maar we zijn er niet gerust op dat het aantal onderscheppingen niet weer zal stijgen. We denken dat het maar een tijdelijke daling is. Het blijft een kwestie van alert zijn.’’

Volledig scherm Douane-directeur Chris Lohstro (voorgrond) en schipper Ed op de Interceptor. © Jan Bos