Sloopwerk voor hotel Sint Joris Middelburg zit erop: ‘Het wordt elke dag een stukje mooier’

Niet in Dubai

Zaterdag werd gevierd dat het sloopwerk is afgerond. Dat gebeurde in het bijzijn van de Middelburgse stadsomroeper Rinie Vaane. Paul Hughes van Team Leisure: ,,Dit gebouw is heel bijzonder en het wordt, nu het gestript is, elke dag een stukje mooier.”

Er zijn nog acht appartementen beschikbaar. Geïnteresseerden konden een kijkje nemen in en om het monumentale pand. Team Leisure werkt met een investeringsmodel. Kopers kunnen een appartement kopen, worden volledig eigenaar en kunnen het zes weken per jaar voor zichzelf reserveren. De rest van het jaar wordt het door de exploitant verhuurd en de eigenaar krijgt daar de inkomsten van. De exploitatie komt in handen van Kloeg Collection, van hotelier Michel Kloeg. Dat baat al hotels uit in Dishoek, Goes, Zoutelande en Westkapelle en is betrokken ook bij de ontwikkeling van de hotels Timmerfabriek en Britannia in Vlissingen.