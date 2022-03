Sloop Vlissingse flat niet voor zijn tijd, vinden bewoners Janina en Zoran

Huurders van 24 appartementjes in de Van Dishoeckstraat hebben onlangs te horen gekregen dat hun woningen eind volgend jaar worden gesloopt. L’Escaut Woonservice heeft nog wel onderzocht of het 65 jaar oude flatgebouwtje midden in de Van Dishoeckstraat was te renoveren. Maar te oud, te klein en niet duurzaam te maken. Slopen en nieuw bouwen, is de enige goede oplossing, was de conclusie van de corporatie. De gemeente Vlissingen en een stedebouwkundig bureau onderschreven die conclusie.