Sloop 135 karakteristieke Briëthuizen in Middelburg gaat door

Festival ZLND2050 wordt Zeeuws feestje rond duurzaam­heid

19:53 MIDDELBURG - Dat we duurzaam moeten leven, daar is iedereen wel van doorgedrongen. Maar hoe ver zijn we nu? En wat kunnen we zelf doen? Het zijn vragen die centraal staan op het groots opgezette festival ZLND2050, dat vrijdag en zaterdag in Middelburg wordt gehouden. Het moet een jaarlijks terugkerend evenement worden.